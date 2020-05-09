Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: ''Koronavirüs ilacı satışa çıkıyor''

İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik" dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'den açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yerli bir ilaç firmamız tarafından korona virüs tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik" dedi.

"İKİ HASTANENİN YAPIMI HIZLA DEVAM EDİYOR"

Altun ayrıca, "İstanbul’daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek" ifadelerini kullandı.