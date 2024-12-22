Cumhurbaşkanlığı'nın ortadoğu için yeni isim önerisi ortaya çıktı

Ortadoğu için yeni isim önerisi yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Ortadoğu adlandırması oryantalisttir. Bölgenin çeşitliliğini, tarihi ve kültürel zenginliğini göz ardı eder" dedi ve ortadoğu yerine "Merkez Afro-Avrasya" adını önerdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni yazısında Ortadoğu’ya yeni isim önerisinde bulundu. Ortadoğu adlandırmasının oryantalist olduğunu söyleyen Uçum, "Bir yenilik olarak Orta-Doğu yerine 'Merkez Afro-Avrasya' adıyla başlanabilir" dedi.

Mehmet Uçum’un yazısı şöyle:

“Suriye’deki Halk Devrimi sadece Baas ve Esed diktatörlüğünü yani bu kanlı rejimi sona erdirmedi. Bu devrim Orta-Doğu’nun tamamını etkileyecek yeni bir sürecin başladığına da işaret ediyor.

Suriye devrimiyle bölgede tetiklenen süreç, adil bir yeni dünya düzenine kapı aralayacak bir umudu da yeşertebilir.

Belirtelim ki Orta-Doğu (Ortadoğu) adlandırması oryantalisttir. Bölgenin çeşitliliğini, tarihi ve kültürel zenginliğini göz ardı eder ve batının bu coğrafyaya bakış açısını yansıtır. Bu nedenle daha objektif ve bölgenin bağlamına uygun bir isme ihtiyaç var. İsimlendirme çalışmasında alanın uzmanları ve akademisyenlere görev düşüyor.

Bir yenilik olarak Orta-Doğu yerine 'Merkez Afro-Avrasya' adıyla başlanabilir. 'Merkez Afro-Avrasya' adı, coğrafi ve tarihsel bağlamda, bölgeye yönelik oryantalist yaklaşımlardan uzak daha tarafsız ve objektif bir isimlendirme sunar. Aynı zamanda bölgenin stratejik önemini, kültürel çeşitliliğini ve tarihsel rollerini de doğru bir şekilde ifade eder."