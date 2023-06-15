CZN Burak'ın annesine 2 yıl 7 ay hapis cezası

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiasıyla ilgili CZN Burak'ın annesinin de yargılandığı "İrtikap" davasında karar çıktı.

CZN Burak'ın annesi D.B.'nın yargılandığı "İrtikap" davasında karar çıktı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldıkları iddiasıyla yargılanan sanık Prof. Dr. M.B. 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına, eşi D.B. ve yanında çalışan Y.Ş. ise 2 yıl 7 ay 7'şer gün hapis cezasına çarptırıldılar.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar D.B. gelmezken; M.B. ve Y.Ş. katıldı. Sanıklar D.B., M.B. ve Y.Ş.'in avukatları da müvekkillerinin beraatlerini ve haklarındaki yurtdışına çıkış yasaklarının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.B.'nın "İrtikap" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık D.B. ve Y.Ş. ise "İrtikap" suçundan 2 yıl 7 ay 7'şer gün hapis cezasına çarptırıldılar. Mahkeme, sanıklar hakkndaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına da hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünde Doç. Dr. M.K.'in 7 Şubat 2020'da şikayet dilekçesi vermesi üzerine savcılıkça soruşturma başlatılmıştı. İddianamede, Doç. Dr. M.K.'in Çapa Tıp Fakültesi'nde daha önce mide kanseri teşhisi ile yatmış olan H.S.'ın ameliyat edilmesi gerektiğine dair görüş bildirdiği, sanık Y.Ş. tarafından doktor M.K. adına ameliyat için hasta H.S.'ın yakınlarından 8 bin 500 TL paranın istediği kaydedildi. Adının kullanıldığını anlayan Doç. Dr. M.K.'in şikayetçi olduğu anlatılan iddianameye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce 7 Şubat günü saat 16.00 sıralarında hasta yakını olan S.S. seri numarası tespit edilen 3 bin 500 TL'yi, sanık Prof. Dr. M.B.'nın odasında diğer sanık Y.Ş.'e verirken suç üstü operasyon yapıldı. Gözaltına alınan sanık Y.Ş., Prof. Dr. M.B.'nın eşi D.B. tarafından yönlendirildiğini, hasta yakınlarıyla irtibat kurduğunu ve kendisine komisyon verildiğini söyledi. D.B. ve eşi M.B. suçlamaları reddetmişti. Üç sanık da tutuklanmıştı. İddianamede, sanık M.B. için "İcbar suretiyle irtikap suçuna teşebbüsten" 4 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Yardımla suçlanan sanıklar D.B. ve Y.Ş. için ise 2'şer yıldan 3 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesi ile birlikte tutuklu sanık D.B., yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atma şartıyla 27 Şubat 2020'de tahliye edilmişti. Sanıklar M.B. ve Y.Ş. ise infaz süresine ilişkin düzenlemeler nedeniyle 11 Nisan 2020'de tahliye edilerek haklarında imza verme şeklinde adli kontrol tedbirine karar verilmişti.

DHA