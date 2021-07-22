Dalgalar iki kişiyi yuttu: Şile'de denize girmek yasaklandı

Şile'de havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Şile'de havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Ayazma Plajı'nda kayıp 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kızılcaköy Plajı'nda da 1 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki güvenlik tedbirleri artırıldı.

Şile Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı.

Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı. Diğer 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bir kişi de Kızılköy Plajı'nda boğuldu

Öte yandan, Kızılcaköy Plajı'nda da 1 kişi hayatını kaybetti.

Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.