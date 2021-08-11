Datça bir kez daha depremle sarsıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 13.24'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46,42 kilometre olarak ölçüldü.

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 13.24'te ve 4,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46,42 kilometre olarak ölçüldü.