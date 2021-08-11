  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Datça bir kez daha depremle sarsıldı

Datça bir kez daha depremle sarsıldı

Datça bir kez daha depremle sarsıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 13.24'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46,42 kilometre olarak ölçüldü.

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 13.24'te ve 4,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46,42 kilometre olarak ölçüldü.

 

Etiketler deprem datça datça'da deprem deprem oldu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burhan Kuzu'ya seks kasediyle şantaj iddiası
Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz
Ünlü oyuncu Aybüke Pusat’tan dikkat çeken aşk açıklaması
CHP'li ''Adayımızın ismini açıklıyorum'' deyip 3 isim verdi
Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altın... Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik!
Sel Bartın'ı yuttu... Felaketin boyutu güneş doğunca ortaya çıktı!
Bakan Pakdemirli'nin 2 danışmanının 111 suç kaydı çıktı!
Bardağı taşıran damla: Alanya'da Afganistan bayrağını göndere çektiler!
Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astığı için para cezası kesildi
Fatoş Altınbaş eski eşi Emir Sarıgül’ü ifşa etti