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Define kazısına suçüstü!

Define kazısına suçüstü!
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Sinop'ta jandarmanın düzenlediği kaçak kazı operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Baskında 1 adet el dedektörü, 12 adet muhtelif kazı aleti, 1 adet el feneri, 1 adet merdiven, 1 adet seyyar lamba ve uzatma kablosu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

DHA

Etiketler sinop kaçak kazı define
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