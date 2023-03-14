Define kazısına suçüstü!
Sinop'ta jandarmanın düzenlediği kaçak kazı operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Baskında 1 adet el dedektörü, 12 adet muhtelif kazı aleti, 1 adet el feneri, 1 adet merdiven, 1 adet seyyar lamba ve uzatma kablosu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol