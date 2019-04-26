  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Nisan 2019 22:52

Defineciler bu sefer 600 yıllık türbeyi hedef aldı

Bursa'da defineciler, 600 yıllık Sarı Saltuk Türbesi'nde kaçak kazı yaptı.

Defineciler bu sefer 600 yıllık türbeyi hedef aldı
A+ A-

Bursa’nın İznik ilçesinde defineciler bu kez 600 yıllık tarihi Sarı Saltuk Türbesi’nde kaçak kazı yaptı. Polis, beton zemini kırarak bir metre derinliğinde çukur kazıp kaçan definecilerin peşine düştü.

Olay, saat 19.00 sıralarında İznik ilçesi Şehir Mezarlığı bölgesinde bulunan tarihi Sarı Saltuk Türbesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, türbede kaçak kazı yapan kişi ya da kişiler beton zemini kırarak bir metre derinliğinde çukur kazdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve müze görevlileri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde delil ararken, Müze Müdürlüğünden gelen sanat tarihçisi ve arkeologdan oluşan bir ekip de kazı bölgesinde inceleme yaptı. Polis, kaçak kazı yapan definecilerin peşine düştü. 

Olayla ilgili inleme sürüyor. 

İHA

kaçak kazı , define , hedef
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM