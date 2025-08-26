DEM Parti'nin teröristbaşı Öcalan'la görüşeceği tarih belli oldu

DEM Parti, İmralı heyetinin 28 Ağustos Perşembe günü İmralı Adası'na gideceğini açıkladı.

DEM Parti, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına başlamasının ardından İmralı'ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek. DEM Prti’nin yaptığı açıklamaya göre; Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı heyeti, 28 Ağustos Perşembe günü bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecek. (DHA)

