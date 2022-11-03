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Demirtaş Elon Musk'a böyle seslendi: Ayda 7 dolara ne dersin?

Demirtaş Elon Musk'a böyle seslendi: Ayda 7 dolara ne dersin?
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Selahattin Demirtaş, 'mavi tik' uygulamasından aylık 8 dolar alacağını açıklayan Twitter'ın yeni sahibi Musk'a seslendi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'ı satın aldıktan sonra 'mavi tik' uygulamasını paralı hale getireceğini açıklayan Elon Musk'a "Siz patronlar, kullanıcılar üzerinden zaten para kazanıyorsunuz. Para ödemesi gerekenler sizler olmalısınız" diye seslendi.

Kendisi de mavi tikli hesap sahibi olan Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Selam Elon! Platformu satın alır almaz mavi tikle uğraşman hoş değil. Siz patronlar, kullanıcılar üzerinden zaten para kazanıyorsunuz. Dolayısıyla para ödemesi gerekenler sizler olmalısınız. Ayda 7 dolara ne dersin?" ifadelerini kullandı.

Etiketler twitter elon musk demirtaş
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