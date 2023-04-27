Deniz ulaşımına hava engeli! BUDO seferleri iptal edildi!
Marmara Bölgesi'nde etkisi gösteren sağanak yağışlar deniz seferlerini olumsuz etkilerken bazı seferler iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 4'ü, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 15.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol