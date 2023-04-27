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Deniz ulaşımına hava engeli! BUDO seferleri iptal edildi!

Deniz ulaşımına hava engeli! BUDO seferleri iptal edildi!
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Marmara Bölgesi'nde etkisi gösteren sağanak yağışlar deniz seferlerini olumsuz etkilerken bazı seferler iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 4'ü, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 15.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Etiketler sefer budo bursa
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