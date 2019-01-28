Binlerce kişiye düşük faizli kredi müjdesi !
Binlerce kişiye düşük faizli kredi müjdesi !
İYİ Partili Milletvekili partisinden istifa etti
İYİ Partili Milletvekili partisinden istifa etti
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
Tuzla'da gemi yangını: Yaralılar var
Tuzla'da gemi yangını: Yaralılar var
HDP resmen açıkladı ! İstanbul, İzmir ve Adana için flaş karar
HDP resmen açıkladı ! İstanbul, İzmir ve Adana için flaş karar
WhatsApp’ın en önemli özelliği rafa kalkabilir
WhatsApp’ın en önemli özelliği rafa kalkabilir
Karısını aldatan yandı! Yargıtay'dan emsal karar
Karısını aldatan yandı! Yargıtay'dan emsal karar
''O içerikler kaldırılmazsa sosyal medyayı yasaklayabiliriz''
''O içerikler kaldırılmazsa sosyal medyayı yasaklayabiliriz''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Ocak 2019 16:04

Denizli'de Buda Heykeli ele geçirildi

Denizli'de jandarma tarafından yapılan operasyonda Buda Heykeli ele geçirildi.

Denizli'de Buda Heykeli ele geçirildi
A+ A-

Denizli’de jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Buda heykeli ile 2 metrekare ebatlarında mozaik ele geçirildi. 

Edinilen bilgilere göre, operasyon Honaz ilçesinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan operasyonda bir şahsın elinde tarihi eserler olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti. Operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1 adet 26 santimetre boyunda Buda heykeliile üzerinde aslan ve avcı figürleri bulunan 117x107 cm ebatlarında mozaik ele geçirildi. Ele geçirilen eserler Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili 1 şahsın gözaltına alındığı bildirildi. 

İHA

denizli , operasyon , jandarma , kaçakçı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM