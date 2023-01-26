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Denizli'de ''şap'' karantinası

Denizli'de ''şap'' karantinası
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 2 mahallede şap hastalığının görülmesi nedeniyle toplamda 26 mahallede yeni tedbirler alındı.

Denizli'de geçen sene şap hastalığı nedeniyle 7 mahallesi karantinaya alınan Acıpayam ilçesinde, bu sene yine şap hastalığına rastlandı.

2 mahallede şap hastalığının görülmesi nedeniyle toplamda 26 mahalle karantinaya alındı, kesim dışında hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

Acıpayam Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlçemiz Apa ve Kuzören Mahallemizde görülen şap hastalığından dolayı; Apa, Ovayurt, Yassıhöyük, Alaattin, Oğuz, Kırca, Aşagi, Çamlık, Gedikli, Yeni, Yukarı, Ucari, Karahöyük, Avşar, Yeşilyuva, Kuyucakkuzören, Dedebagi, Dariveren, Aliveren, Eskiköy, Kelekçi, Akşar, Güney, Çakır, Bogazdere, Hacıkurtlar mahallelerimiz karantina altında alınmış olup; bu mahallelerimizden kesim dışında hayvan giriş ve çıkışları yasaktır. Acıpayam Canlı Hayvan Pazarı da hastalıktan dolayı kapatılmıştır.''

Etiketler denizli karantina iap
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