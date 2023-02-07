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Deprem bölgesi için ''e-Seferberlik'' başlatıldı

Deprem bölgesi için ''e-Seferberlik'' başlatıldı
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Ticaret Bakanlığı, depremzedeler için ihtiyaç ürünlerinin satılacağı ''e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği'' başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde gerçekleşen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinden zarar gören vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla bakanlığımız himayelerinde e-Seferberlik başlatılmıştır. Gönüllülük esasına göre yürütülecek e-Seferberliğe ülkemizde faaliyet gösteren elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecileri katılım sağlayacaktır" denildi.

Depremdeki öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satışının yapılacağı e-Seferberlik'te, elektronik ticaret pazar yerlerinin satıcılardan herhangi bir komisyon bedeli almayacağı belirtilerek, "Satıcılar da ürünlerini indirimli fiyatla satışa sunacaktır. Bu sayede, vatandaşlarımızın uygun fiyatla satın aldıkları ürünler ihtiyaç sahiplerine hızlı bir biçimde ulaştırılarak yaraların sarılmasına katkı sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın satın aldığı ürünler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AFAD'ın belirleyeceği teslimat noktalarına bakanlığımız koordinasyonunda ilgili platformlar ile kargo ve lojistik işletmecileri tarafından ulaştırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

DHA

Etiketler ticaret bakanlığı e-ticaret e-seferberlik depremzede deprem bölgesi
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