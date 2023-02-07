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Deprem felaketinin boyutu uydudan görüntülendi!

Deprem felaketinin boyutu uydudan görüntülendi!
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem felaketi uydudan böyle görüntülendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak 7,7 büyüklüğündeki depremden saatler sonra 7.6 ile sallanan Türkiye çok zor günlerden geçiyor. Dünya basını dün meydana gelen depremler için 'Son 100 yılın en güçlü sarsıntıları' değerlendirmesinde bulunmuştu. Bugün de Çin uydusu, depremin merkez üssünün uzaydan görüntülerini çekerek jeolojik felaketin boyutunu ortaya koydu.

HASAR GÖRÜLÜYOR

Çin'in devlet denetimindeki gazetesi Global Times'ta yer alan habere göre, söz konusu kare 7.7'lik ilk depremin ardından, Changsha merkezli Spacety Co Ltd tarafından çekildi. Aynı habere göre, Chaohu-1 uydusunu Deprem bölgesinin acil durum görüntülemesini yapacak şekilde ayarlandı.m Uydu görüntüsünde, kare içine alınmış 3 yerleşim yeri görünüyor. Şirket daha önce yayınlanmış optik uydu görüntüleriyle karşılaştırıldığında bölgedeki hasarın görülebildiğini belirtiyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler, 6 Şubat Pazartesi günü Türkiye ve Suriye'yi vuran depremin ardından acil durum harita Uydu hizmetini etkinleştirdi.

Etiketler uydu görüntü havadan deprem
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