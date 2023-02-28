Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı 400'ü aştı

Deprem bölgesinde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar kapsamında tutuklu sayısı 203'e çıktı. Hırsızlık olaylarına ilişkin 201 şüpheli tutuklanırken, sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 27 şahıs tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda 797 şüpheli, belirlendi. Şüphelilerden 67'si, ifadesi alınarak serbest bırakıldı; 203'ü tutuklandı, 275 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Gözaltında bulunan 9 kişinin işlemleri sürerken, 152 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 67 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 5'inin yurt dışında olduğu, 19 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

HIRSIZLIK SORUŞTURMALARI

Depremler sonrası bölgede gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturmalarda ise 383 vakada 312 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin 201'i tutuklanırken, 37 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmalarda hakkında yakalama kararı çıkarılan sayısı 29, yakalama kararı için araştırılan sayısı 22, gözaltı sayısı 13, ifadeleri alınarak serbest bırakılan sayısı ise 10 olarak kayda geçti.

PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 145 KİŞİYE GÖZALTI

EGM'den yapılan açıklamada, "EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, akabinde Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve depremler çevre illerimizde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 1013 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 581 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 145 şahıs gözaltına alınmış, 27'si tutuklanmıştır" denildi.

Deprem yardımları üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri ile ilgili, "Öte yandan depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 81 adet oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak, taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli İşlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi. (DHA)

DHA