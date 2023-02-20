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Depreme canlı yayında yakalandı: O anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı

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Hatay'da bu gece meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler büyük panik yaratırken deprem anını anlatan muhabir gözyaşlarını tutamadı.

Hatay'da saat 20.04'te 6,4 ve saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremin açtığı yaralarının sarılmaya çalışıldığı kentte büyük panik yaşandı. 3 dakika arayla meydana gelen depremlerde hasarlı binalardan yıkılanların olduğu belirtildi.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Depremin ardından bölgede bulunan CNN Türk muhabiri Buse Deviren, canlı yayına bağlandı. Yaşanan panik anlarını aktarmakta güçlük çeken Deviren, gözyaşlarını tutamayarak yayına devem edemedi.

"YER ALTIMIZDAN KAYDI"
Deviren'in "İnanılmaz bir deprem oldu. İnanılmaz... Yer altımızdan kaydı. Biz çadır kentteydik. Sobalar yıkıldı, çocuklar çok korktu." ifadelerini kullanırken zorlandığı görüldü.

Etiketler deprem canlı yayın muhabir deprem anı
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