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Devlet madalyalarından Atatürk kabartması yine çıkarıldı

Danıştay 10. Dairesi tarafından alınan kararla birlikte, devlet madalyalarından Atatürk kabartması yine çıkarıldı.

Devlet Nişanı, Cumhuriyet Nişanı, Liyakat Nişanı'nda bulunan Atatürk kabartması, 15 Aralık 2013 tarihinde yönetmelikte yapılan değişiklikle kaldırılmıştı. Dönemin Türk Kamu Sen Genel Başkanı ve halen Bağımsız Milletvekili İsmail Koncuk, yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay'a dava açmıştı. Danıştay nişanlarda Atatürk kabartmasının kullanılmasını öngördü. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı karara itiraz etti temyize gitti.

 Sözcü'de yer alan habere göre, Danıştay İdari Daireleri kurumu 2019'da 10. Daire'nin kararını tek oy farkla yerinde buldu. Şimdi ise yine başa dönüldü. Mahkeme kararıyla madalyalara konulan Atatürk kabartması, yine mahkeme kararıyla kaldırılmış oldu. Gelişmeleri değerlendiren bir hukukçu, “Ne yazık ki siyasetin isteği doğrultusunda kararlar veriliyor” dedi.

Sözcü

Etiketler kabartma Devlet Şeref Madalyası Madalya Atatürk Danıştay
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