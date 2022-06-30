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Dikkat! EGM'den yeni dolandırıcılık uyarısı

Dikkat! EGM'den yeni dolandırıcılık uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım amaçlı e-postalar gönderildiğinin tespit edildiğini, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, "Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile bağlantısı bulunmayan 'paula.moreira@aluno.unb.br' e-posta adresinden, Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine gelen bu tarz iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceğinden bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da aralıksız sürdüreceğiz" denildi.

Etiketler egm vatandaş
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