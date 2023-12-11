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Dilan Polat'ın sınır dışı edilen yardımcısı Şule'den imalı paylaşımlar

Dilan Polat'ın sınır dışı edilen yardımcısı Şule'den imalı paylaşımlar
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Tutuklanan Dilan-Engin Polat çiftinin 'kara kutusu' olarak anılan Özbekistan uyruklu çalışanları sınır dışı edildikten sonra imalı paylaşımlarda bulundu.

'Kara para' ve 'vergi kaçırma' soruşturmasında tutuklanan, mal varlıklarına el konan ve şirketlerine kayyum atanan Dilan ve Engin Polat'ın yabancı uyruklu çalışanı 'Şule' olarak bilinen Shaklo Khaydarova patronlarının evinde kalıyordu.

Dilan Polat'ın kıyafetlerini giymesiyle gündeme gelen Şule meğerse eve akrabalarını, da yerleştirmiş.

Gözaltına alınan ve sınır dışı edilen Şule hemen bir paylaşım yaparak “Millet olarak rahatlayın. Ama bir şeyi de unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum.” dedi.

Çalışma izni biten Şule bununla da kalmadı, bir de imalı bir paylaşımda bulundu.

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule son paylaşımında "Beni yoran insandan uzaklaşıyorum. Benim canım sizin saçmalıklarınızdan daha kıymetli. Bırakın kendi doğru bildiklerinde boğulsunlar" ifadelerini kullandı.

Etiketler şule dilan polat yardımcı sınır dışı
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