Dilipak AK Parti içerisindeki ''FETÖ’nün ikiz yapısını'' açıkladı

AK Parti iktidarına yakınlığı ile bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak Dilipak, Cumhurbaşkanı ve Erdoğan’a isim vermeden göndermeler yaparken, iktidar partisinin içerisinde FETÖ’nün ikiz yapısı olduğundan bahsetti.

İktidara yakın Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’ın “Kurtarıcılardan kurtulmak!” başlıklı yazısında, "Yöneticiler ülkelerini ve halklarını kurtarma iddiasından vazgeçsinler, onlar kendilerini kurtarmaya baksınlar..." ifadesini kullanması dikkat çekti.

Dilipak, "Bakın, bu iş böyle gitmeyecek. Bir yerde patlar. Ne kadar geç patlarsa tahribat o kadar güçlü olur. Ya da şimdiden tedbir alınır. O da gerçeklerin üstünü örterek olmaz. Adaletle olur. Bu iş bir patladı mı, aile içinde hesaplaşmalar olur. Ortaklar arasında hesaplaşma olur, Amir-memur hesaplaşması olur. Siyasette hesaplaşma olur, bürokraside hesaplaşma olur. Adalet, emniyet, yargı, siyaset, bürokrasi birbirine girer” sözleriyle iktidara ve AK Partili yöneticilere uyarı yaptı.

Dilipak yazısında, iktidar partisinin içerisinde yaşananlara FETÖ üzerinden dikkate değer bir değerlendirme yaptı.

Dilipak, “Globalistler işi öğrenmişler, CHP’yi gösteriyor, AK Partilileri susturup, AK Parti içine yerleştirilmiş FETÖ’nün zihniyet ikizi, her işe bulaşmış AKP’liler üzerinden yürümeye devam ediyorlar." dedi.

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