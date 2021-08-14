  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dilipak AK Parti içerisindeki ''FETÖ’nün ikiz yapısını'' açıkladı

Dilipak AK Parti içerisindeki ''FETÖ’nün ikiz yapısını'' açıkladı

Dilipak AK Parti içerisindeki ''FETÖ’nün ikiz yapısını'' açıkladı

AK Parti iktidarına yakınlığı ile bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak Dilipak, Cumhurbaşkanı ve Erdoğan’a isim vermeden göndermeler yaparken, iktidar partisinin içerisinde FETÖ’nün ikiz yapısı olduğundan bahsetti.

İktidara yakın Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’ın “Kurtarıcılardan kurtulmak!” başlıklı yazısında, "Yöneticiler ülkelerini ve halklarını kurtarma iddiasından vazgeçsinler, onlar kendilerini kurtarmaya baksınlar..." ifadesini kullanması dikkat çekti.

Dilipak, "Bakın, bu iş böyle gitmeyecek. Bir yerde patlar. Ne kadar geç patlarsa tahribat o kadar güçlü olur. Ya da şimdiden tedbir alınır. O da gerçeklerin üstünü örterek olmaz. Adaletle olur. Bu iş bir patladı mı, aile içinde hesaplaşmalar olur. Ortaklar arasında hesaplaşma olur, Amir-memur hesaplaşması olur. Siyasette hesaplaşma olur, bürokraside hesaplaşma olur. Adalet, emniyet, yargı, siyaset, bürokrasi birbirine girer” sözleriyle iktidara ve AK Partili yöneticilere uyarı yaptı.

Dilipak yazısında, iktidar partisinin içerisinde yaşananlara FETÖ üzerinden dikkate değer bir değerlendirme yaptı.

Dilipak, “Globalistler işi öğrenmişler, CHP’yi gösteriyor, AK Partilileri susturup, AK Parti içine yerleştirilmiş FETÖ’nün zihniyet ikizi, her işe bulaşmış AKP’liler üzerinden yürümeye devam ediyorlar." dedi.

Abdurrahman Dilipak'ın yazısının tamamı için...

Etiketler abdurrahman dilipak fetö ikiz ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Oğuzhan Koç ile ayrıldığı iddia edilen Demet Özdemir'den gönderme
Kastamonu'nu ezip geçen selin geliş anı böyle görüntülendi
TMSF ''82 şirkette görevli bürokratı'' böyle savundu
Validebağ Korusu'nu yakarken yakalandı, serbest kaldı
Sedat Peker'den yeni haftasonu incileri; 8 ilimizi işaret etti
İçme suyu hattından çıkan ''şey'' şoke etti
Her seçim döneminin “büyük müjdesi” 3600 ek gösterge yeniden gündemde.... İşte AK Parti'nin planı
TEM'de 20 arabanın arka arkaya lastiği aynı anda patladı
Kastamonu'ndaki felaketin sebebi bu mu ? Haritaya göre göz göre göre felaket!
Meteoroloji'den sel bölgesi için yeni uyarı! Yağışlar sürecek