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Dilipak'tan AK Parti'yi kızdıracak sözler

Dilipak'tan AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, gündemde sıkça tartışılan Sedat Peker’in iddialarına ilişkin AK Parti kulislerini hareketlendirecek ifadeler kullandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in adını vermeden söz konusu iddiaları işaret eden Dilipak, tüm yaşananların araştırılması gerektiğini aktardı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Dilipak, “Varsayalım biri etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı oldu! İddiaların soruşturulmaması iddia sahibi ve hakkında iddiada bulunulan kişi ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkıp aklanabilmesi için soruşturulması gerekmez mi!” dedi.

Dilipak devamında da “Bu işler soruşturulmasa millet de siyaset de bu töhmetin, şaibenin altında kalır. Bu işler şuyuu vukuundan beter hale gelir. Herkes zarar görür” ifadelerini kullandı.

Etiketler abdurrahman dilipak sedat peker ak parti itiraf millet şaibe siyaset
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