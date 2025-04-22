Diploma soruşturması Erdoğan'ın uçağındaki o gazeteciye uzandı

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan diploma soruşturmasında 6 kişi için ek araştırma kararı verilirken, 6 kişiden birinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın uçağındaki gazetecilerden Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasını aldığı İstanbul Üniversitesi'ne geçişinin usulsüz olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir'in diploması hakkında da araştırma kararı verildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçak söyleşilerine de katılan Özay Şendir, Milliyet'teki yazısında, "İstanbul Üniversitesi’nin yatay geçişlerle ilgili 28 kişilik bir iptal listesi hazırladığını biliyorduk. Dün ortaya çıktı ki, 57 kişilik bir liste hazırlanmış. Bunlardan 28’inin diploması iptal edilmiş, 10’unun kaydını sildirdiği belirlenmiş, altı kişi hakkında da ek araştırma kararı verilmiş. Ek araştırma yapılacak altı kişiden birisi de benim" dedi.

"Ne üniversite ne de savcılıktan bir çağrı almadım, bana tek bir soru dahi sorulmadı ama okurumuza karşı sorumluluğum gereği durumu açıklama ihtiyacı duydum" diyen Şendir, "İstanbul Üniversite’nin yaptığı çalışmada 31.01.1990 tarihinde, yönetmelikte belirtilen yatay geçiş tarihi dışında kaydımın yapıldığı, bu yüzden ek incelemeye ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş" ifadelerini kullandı.

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