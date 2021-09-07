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  3. Diyanet Başkanı Erbaş ''dualı adli yıl açılışını'' böyle savundu

Diyanet Başkanı Erbaş ''dualı adli yıl açılışını'' böyle savundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni adli yıl açılışında oluşan görüntülerle ilgili eleştirilere tepki göstererek, “İnanç insan ile Allah arasında olsun, siyasetine yansımasın, adaletine, yargısına yansımasın diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Aksaray Üniversitesi’nde organize edilen 18. İmam Hatipliler Kurultayı’nda konuştu. Erbaş, konuşmasında yeni adli yıl açılışına katılıp dua etmesi ve Yargıtay Başkanının da cübbesiyle duaya eşlik etmesine yönelik eleştirilere “Hani ‘inanç sokakta olamasın, mahallede olmasın, insanın içinde olsun’ diye bir anlayış var ya. ‘İnanç işte insan ile Allah arasında olsun, evine yansımasın, ticaretine yansımasın, siyasetine yansımasın, adeletine, yargısına yansımasın’… Görüyorsunuz ya ortalığı ayağa kaldırıyorlar” şeklinde tepki gösterdi.

Erbaş konuşmasına şöyle devam etti:

İtikadi açıdan Batı merkezli din anlayışlarının sonucu olarak, neşret eden ve dünyayı etkileyen deizm, ateizm ve nihilizm gibi akımların, itikadi alanda yaşanan kaotik ortamın da etkisiyle İslam coğrafyasında karşılık bulması, üzerinde durulması gereken hususlardandır. Bunları müzakere etmemiz gerekiyor. Bu sorunu tetikleyen en önemli olgu, dinin yaşanan hayatla irtibatının bilerek zayıflatılmasıdır. Bireysel ve sosyal meselelere İslam adına pratik çözümler getirilememesi. Bu durum hayatın içinden konularda, inancın ikinci planda kalmasına yahut inancın hayatın dışına itilmesine sebep olmaktadır.

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Etiketler ali erbaş laiklik dua adli yıl açılış töreni
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