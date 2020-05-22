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  3. 22 Mayıs 2020 14:49

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kızı ''fetva'' verdi: Anne, kızının yanında şort giyemez

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı sosyal medyada fetva vermeye başladı. Erbaş'ın vaizlik yapan kızı Likoğlu'nun ''Anne, kızının yanında da diz üstü şort giyemez'' ifadesi dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kızı ''fetva'' verdi: Anne, kızının yanında şort giyemez
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Düzce’de vaizlik yapan kızı Merve Sefa Likoğlu, Instagram hesabında fetvalar veriyor.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre; Likoğlu’nun verdiği fetvalar arasında, “Anne, kızının yanında da diz üstü şort giyemez”, “Haram şirketin hissesiyle borsa oynanmaz”, “Zekatınızı, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına da verebilirsiniz” gibi fetvalar bulunuyor.

Likoğlu, “Kadınların, diğer kadınların yanında giyimi nasıl olmalıdır? Örneğin bir anne kızının yanında diz üstü şort giyebilir mi?” sorusuna şu fetvayı verdi:

“Giyemez. Diyanet İşleri Başkanlığı ilmihalinden ilgili bölüm: Kadınların kadınlara ve mahremlerine yani aralarında devamlı evlenme engeli bulunan erkek akrabasına karşı avret yeri, Hanefî ve Şâfiîler’e göre erkeğin erkeğe karşı avret yeri gibidir. Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ağırlıklı görüş, kadının mahremi erkekler yanında el, yüz, baş, boyun, kol, ayak ve baldır hariç bütün vücudunun avret olduğu ve örtülmesinin gerektiği yönündedir.”

Likoğlu’nun, “Kredi kartıyla alışveriş yapmak caiz midir?”,  “Bankadan krediyle ev almak caiz midir?”, “Propoliste yüzde 1 alkol etil alkol”, “Hanımların hayız kanamaları”, “Niyet dileyip gül ağacının dine kağıt gömülmesi”, “Oruçluyken şiddetli diş ağısı çeken biri ağrı dindiren yağlar sürebilir mi?”, “Dolunayda evin içinde telefonla sure dinlenir mi?”, “Bir hanımın 1 aydan fazladır kanaması var. Bu hanım nasıl hareket etmeli?”, “Evlilik kader mi? Dua ile değişebilir mi?”, “Abdestten sonra deodorant sıkmak abdeste mani midir?”  gibi soru ve konularda da fetva vermesi dikkat çekti.

Sözcü

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