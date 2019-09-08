Diyarbakır Barosu'ndan Bakan Soylu'ya yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tunceli'de yaptığı konuşmada, ''Ne zaman terör örgütü onlara konuşun dediği zaman Diyarbakır Barosu konuşuyor. Ne zaman terör örgütü bir söz söyleyin, eylem yapın dediği zaman Diyarbakır Barosu eylem yapmaya çalışıyor'' ifadeleriyle hedef aldığı Diyarbakır Barosu'ndan açıklama geldi.

'''DİYARBAKIR BAROSU'NA SALDIRI GÜNLERİNİN' BU YILKİ AYAĞI...''

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Süleyman Soylu'ya şu ifadelerle yanıt verdi:

''İçişleri Bakanı tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Diyarbakır Barosuna Saldırı Günlerinin” bu yılki ayağı Dersim’de düzenlendi. Saldırı etkinliğine 2018 yılında olduğu gibi yine Süleyman Soylu katıldı.(Zavalılık devleti arkasına alıp,önüne gelene hakaret ve tehdit etmektir).''

SOYLU, DİYARBAKIR BAROSU'NU HEDEF ALMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Tünceli'de, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileler hakkında yaptığı açıklamada, "Cübbe giyen ve biz Diyarbakır Barosu'na kayıtlıyız diyen, Diyarbakır Barosu yöneticileri için söylüyorum. O Diyarbakır Barosu'nun içi daha küçülecek, mini minnacık olacak. Yani mini minnacık olacaklar. Çünkü herhangi bir şey olunca seslerini terör örgütü paralelinde çıkarmayı çok seviyorlar. Vicdanlarından yoksun olduklarını, hukuk bilgilerinden de yoksun olduklarını, insanlıklarından da yoksun olduklarını düşünüyorum. Bu, benim şahsi kanaatim. Onları izliyor ve takip ediyorum. Ne zaman terör örgütü onlara konuşun dediği zaman Diyarbakır Barosu konuşuyor. Ne zaman terör örgütü bir söz söyleyin, eylem yapın dediği zaman Diyarbakır Barosu eylem yapmaya çalışıyor. Burunlarının dibindeki bir feryada, bir acıya ses çıkaramayacak kadar zavallılar. Daha öte sözler de söylemek istiyorum da bugün buranın halet-i ruhiyesinde daha fazla onları ağzımıza almak, konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.