Doğan Cüceloğlu'nun adı lisede yaşatılacak

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Dün ebediyete uğurladığımız bilim insanı Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Hocamızın ismi Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un tensipleri ile Küçükçekmece'deki Fen Lisesi'nde yaşayacak. Kıymetli Hocamız, Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi öğrencilerine ilham kaynağı olacak'' ifadelerine yer verdi.
Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı
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