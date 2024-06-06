Dolar, Euro geri çekildi, altın ve gümüş parlıyor

Döviz ve değerli metaller piyasalarında dikkat çeken hareketlilik bugün de sürüyor. Başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyri sürdürürken döviz kurundaki düşüşler dikkat çekiyor. Değerli metallerde ise altın ve gümüş yeniden yükselişte. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

31 Mart yerel seçimlerinin ardından zirvede sıkışıp kalan döviz kuru dün ilk kez hareketlenmişti. Başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimleri zirvede seyretmeye devam ederken, yatırımcının güvenli limanı altın da ise düşüş trendi yerini yeniden yükselişe bırakmış gibi gözüküyor.

TCMB Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kur korumalı mevduatın (KKM) sonlanması ile ilgili net tarih veremedi ancak talebin azaldığını açıklamıştı. KKM'deki bu düşüş de Dolar/TL kuruna etki ediyor...

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi ve çip üreticisi Nvidia'nın performansıyla pozitif bir seyir izlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde'ın açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir hakim olurken, bugün ECB faiz kararı ve Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri yakından takip edilecek.

Analistler, ECB'nin 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin ise devam ettiğini dile getirdi.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,25 TL'den başlayan Dolar 32,21 TL'den,

35,23 TL'den başlayan Euro 35,16 TL'den,

41,38 TL'den başlayan Sterlin 41,71 TL'den,

20,77 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,71 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,42 TL'den, Euro 35,28 TL'den, Sterlin 41,47 TL'den, Japon Yeni ise 20,80 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 368 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 367 Dolar'dan,

2 bin 456 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 454 TL'den,

4 bin 8 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 9 TL'den,

16 bin 504 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 503 TL'den,

31,55 TL'den başlayan Gümüş ise 31,50 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 333 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 435 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 8 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 504 TL'den, Gümüş ise 30,93 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 70 bin 833 Dolar'dan başlayan Bitcoin 70 bin 877 Dolar'dan,

3 bin 850 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 846 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 78,64 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 78,74 Dolar'dan işlem görüyor