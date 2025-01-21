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Dolar, Euro ve altın Donald Trump'ı böyle karşıladı

Dolar, Euro ve altın Donald Trump'ı böyle karşıladı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin ederek göreve başlamasının ardından piyasaların ikinci Trump dönemine tepkisi de belli oldu. Gram altın tüm zamanların rekorunu yeniledi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum

ABD'nin 47’nci başkanı seçilen Trump, 4 yıl aradan sonra Kongre'de yemin ederek "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor. Her gün Amerika'yı önceliğimiz yapacağız" diyerek görevine başlarken art arda imzaladığı kararnamelerle dikkat çekti.

Trump'ın resmen göreve başlamasının ardından gözlerin çevrildiği piyasalarda ise gram altın rekor tazeledi.

Trump'ın resmen kararname yağmuru sonrasında bklenen kararnamelerin imzalanmamış olması ve uygulanacak politikalara yönelik belirsizliğin sürmesi ise altın fiyatlarında yükselişi hızlandırdı.

 

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 35,61 TL'den, Euro 37 TL'den, Sterlin 43,76 TL'den,  Japon Yeni ise 22,91 TL'den işlem görüyor.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 732 Dolar'dan, Gram altın 3 bin 123 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 72 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 861 TL'den, Gümüş ise 34,99 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasalarında Bitcoin 102 bin 161 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 260 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı da 79 Dolar'dan işlem görüyor. 

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