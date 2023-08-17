Dolar/TL'de korkulan oldu! Bir rekor daha

Dolar güne rekorla başlarken, altın fiyatlarında düşüş sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türk Lirası karşısında yükselişini sürdüren Dolar rekor tazeledi. Bankalararası piyasada Dolar/TL 27,1060 ile tüm zamanların en yükseğine çıktı.

Euro/TL ve altın fiyatları ise dalgalanmaya devam ediyor.

ABD ve Çin'de açıklanan veriler varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, piyasalarda belirsizlik günden güne artıyor.



Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, enflasyonun hala Banka'nın uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret edilmesi dikkati çekti.



İş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle çoğu katılımcının para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam ettiği kaydedilen tutanaklarda, iki üyenin geçen ayki kararda faiz oranlarının sabit bırakılmasını tercih ettiği belirtildi.



Analistler, tutanaklardaki sinyaller dikkate alındığında Fed'in henüz enflasyonla mücadelesinde sona gelinmediğinin hissedildiğini aktararak, son dönemde açıklanan verilerin de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini işaret etmesiyle piyasalarda risk algısının arttığını vurguladı.



Buna göre, dün ABD'de sanayi üretimi aylık yüzde 1 artışla beklentileri geride bırakırken, kapasite kullanım oranı da yüzde 79,3'e çıktı.



Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında satışların derinleşmesine neden olurken, yükseliş eğilimini üst üste 6. iş gününe taşıyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 ile son 16 yılın zirvesine yaklaştı.



Analistler, söz konusu satış baskısının yatırımcıların enflasyon endişelerinin hala güçlü olduğuna ve Fed'in 22 yılın zirvesindeki politika faizini daha da artırabileceğine işaret ettiğini bildirdi.

Bakan Şimşek, Japon yatırımcılarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Japon şirketlerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Japon Büyükelçiliği’nin sosyal medya paylaşımında, Şimşek ile çeşitli Japon şirketlerinin temsilcilerinin görüştüğü belirtilerek, “Görüşmede Türkiye’ye yönelik yatırımın artması için çok verimli fikir alışverişlerinde bulunulmuştur” denildi.

Toplantı sonrasında Twitter üzerinden açıklama yapan Şimşek ise oldukça verimli bir toplantı olduğunu belirterek, önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya’ya gitmeyi düşündüğünü söyledi.

Bakan Şimşek ayrıca "Ülkemize yatırım yapan, istihdam sağlayan ve katma değer üreten tüm paydaşlarımızın yanındayız." dedi.

İşte piyasalarda son durum:

Güne 27,04 TL'den başlayan Dolar 27,09 TL'den,

29,43 TL'den başlayan Euro 29,50 TL'den,

34,45 TL'den başlayan Sterlin 34,51 TL'den,

18,51 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,25 TL'den işlem görüyor.