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  3. 28 Temmuz 2017 08:44

Dolu yağışı otomobilin camlarını böyle kırdı

İstanbul'da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı otomobillerin camlarını parçaladı.

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İstanbul’da etkili olan şiddeti dolu yağışı birçok otomobile hasar verdi. Şiddetli dolu birçok aracın camlarını patlattı. Şiddetli dolunun araçların camlarını patlatması kameralara yansıdı. Aracı içerisinde mahsur kalan bir vatandaşın çektiği görüntülerde şiddetli dolunun aracın camlarını patlattığı görülüyor. Görüntüyü çeken kişinin dualar ettiği görülen görüntülerde dolunun ceviz büyüklüğünde yağan doluların camları kırdığı görülüyor. Güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntüde ise şiddetli dolu yağışı sırasında bir ağacın devrildiği görülüyor.

İHA

dolu yağışı , istanbul
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