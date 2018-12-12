Dövizle askerlikte ''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'' eğitimi

Yurtdışında yaşayan ve dövizle askerlik uygulamasından yararlanacak olan yurttaşlar, askerlik yükümlülüklerini tamamlamak için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusundaki soruları da yanıtlamak zorunda olacak.

Cumhuriyet gazetesinden Hüseyin Hayatsever'in haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, yabancı ülkelerde yaşayan yurttaşların dövizle askerlik uygulamasından yararlanmaları için yerine getirmeleri gereken şartlarından biri olan uzaktan eğitim ile ilgili internet sitesinin hizmete açıldığını bildirdi. Açıklamada, Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitim Portalı’na https://dovizle.msb.gov.tr adresinden giriş yapabileceği belirtildi.

İşte bedelli askerlerin eğitimi

Yurtdışında yaşayan ve askerlik yükümlülüğünü henüz yerine getirmemiş yurttaşlar, bulundukları ülkede 3 yıl (bin 95 gün) çalışma şartını yerine getirdikten sonra 2 bin Avro bedel karşılığı dövizle askerlik uygulamasından faydalanabiliyor. Dövizle askerlik uygulaması kapsamında temel askerlik eğitimi, uzaktan eğitim yoluyla veriliyor.

Dövizle askerlik başvuruları başladı