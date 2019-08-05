Edremit'teki altın madeni projesi durduruldu

Balıkesir Edremit’te Havran-Büyükşapçı köyünde Bahar Madencilik A.Ş. tarafından yapılmak istenen Demirtepe Altın Madeni Projesi’ne karşı, Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin açtığı davalar sonucu “ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporu alınması zorunludur” kararı çıkmış, ardından da projeye karşı imza kampanyası başlatılmıştı. Doğu gönüllüleri, bölgede henüz ağaç kesimi olmadığını, ancak süreç diğer madenlerdeki gibi ilerlerse ve engel olunmazsa kesimin başlaması ve siyanürlü altın madeni kurulmasının yakın olacağına ilişkin geçtiğimiz hafta basın açıklaması yapmıştı. Açıklamada 6 Ağustos’ta, Ankara’da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca İDK (İnceleme Değerlendirme Komisyonu) toplantısında ÇED raporunun görüşüleceği belirtilmişti. Dernek gönüllüleri, “Havran’ın Üstü Altından Değerlidir” sloganıyla, Havran’daki birçok yerel örgütle, Havran Ziraat Odası’yla ve partilerin ilçe örgütleriyle görüşmeler yaptı ve imza kampanyasını genişletti.

‘Halkın katılımı projeyi durdurdu’

Dernek yetkilileri komisyon öncesi imzalar toplarken, Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Dernek Başkanı Süheyla Doğan’ın yaptığı açıklamada, Havran Demirtepe Altın Madeni Projesi’nin durdurulduğu kamuoyu ile paylaşıldı. Dernek yönetiminin de bölge adına ÇED İDK toplantısına katılacağının belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

“Dernek üyelerimizce imza toplamaya devam ederken, 6 Ağustos’ta yapılacak İDK toplantısı duyurusunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden kaldırıldığını gördük. Nedenini sorduğumuzda, toplantının iptal edildiğini ve Demirtepe Altın Madeni Projesi’nin kabul edilebilir bulunmadığını öğrendik. Daha İDK toplantısı yapılmadan projenin iptali; halkın katılımı ile toplantılarda yaptığımız bilimsel itirazların, vatandaş imzalarının, CİMER başvurularının ve sosyal medya çalışmalarının ne kadar yararlı olduğunu gösterdi. Halkın katılımı toplantılarında bizimle olan Burhaniye Çevre Platformu ve Ayvalık Tabiat Platformu’na, bilimsel raporumuza destek veren tüm uzmanlarımıza, bugün bizimle olan HAVÇEP’e ve Havranlı dostlarımıza ve bugüne kadar emeği geçen tüm üyelerimiz ve gönüllülerimize çok teşekkür ederiz. Havran’ın üstü ‘altından’ değerlidir! Demirtepe Altın Madeni Projesi artık yok!”