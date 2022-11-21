Ege Denizi'nde 5.4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre; Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesinde 02:25'te 5.4 büyüklüğünde gerçekleşti.
Depremin derinliği 48.24 km olarak duyuruldu.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.2 açıkladı.
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