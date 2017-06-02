İstanbullular yarın bu yollara dikkat !
İstanbullular yarın bu yollara dikkat !
Ehliyet ve pasaport başvurularında yeni gelişme
Ehliyet ve pasaport başvurularında yeni gelişme
Bakan açıkladı ! Sigarayla ilgili flaş karar
Bakan açıkladı ! Sigarayla ilgili flaş karar
Meteoroloji uyardı ! Şemsiyeleri çıkarın...
Meteoroloji uyardı ! Şemsiyeleri çıkarın...
İncirlik Üssü'nde değişiklik ! O isim geldi
İncirlik Üssü'nde değişiklik ! O isim geldi
Ankara Üniversitesi karıştı... yaralılar var
Ankara Üniversitesi karıştı... yaralılar var
Muhabire canlı yayında şok hakaret
Muhabire canlı yayında şok hakaret
Erdoğan'dan Pentagon'un adamı hakkında suç duyurusu
Erdoğan'dan Pentagon'un adamı hakkında suç duyurusu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Haziran 2017 18:04

Ehliyet ve pasaport başvurularında yeni gelişme

Ehliyet ve pasaport başvurularında yaşanan yoğunluk nedeniyle Emniyetten açıklama geldi.

Ehliyet ve pasaport başvurularında yeni gelişme
A+ A-

hliyet ve pasaport başvurularıyla ilgili Emniyetten önemli bir açıklama yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle ek tedbirler aldı.

Yeni uygulamaya göre, Ankara, İstanbul ve İzmir’de, hafta içi normal çalışma saatlerine ek olarak 17.00-19.00 saatleri arasında, şahsen yapılan müracaatlarda randevu aranmaksızın işlem yapılacak

Hürriyet'ten Mehmet Can Toptaş'ın haberine göre EGM’den pasaport ve sürücü belgesiyle ilgili  yapılan açıklamaya göre, Ankara, İstanbul ve İzmir’de, hafta içi normal çalışma saatlerine ek olarak 17.00-19.00 saatleri arasında, şahsen yapılan müracaatlarda randevu aranmaksızın işlem yapılacak.

Cumartesi günleri de saat 09.00-18.00 arasında pasaport ve tescil birimleri çalışmalarına devam edecek.

Ayrıca, iki kez randevu almasına rağmen pasaport ve tescil birimlerine gelmeyerek işlem yaptırmayan vatandaşlara, kontenjan ve iş gücü kayıplarını önlemek için üçüncü kez randevu verilmeyecek.

Bu durumdaki vatandaşların pasaport ve tescil birimlerine şahsen müracaat etmeleri gerekecek.

Hürriyet

pasaport , başvuru , ehliyet , yoğunluk