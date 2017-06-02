Ehliyet ve pasaport başvurularında yeni gelişme

hliyet ve pasaport başvurularıyla ilgili Emniyetten önemli bir açıklama yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle ek tedbirler aldı.



Yeni uygulamaya göre, Ankara, İstanbul ve İzmir’de, hafta içi normal çalışma saatlerine ek olarak 17.00-19.00 saatleri arasında, şahsen yapılan müracaatlarda randevu aranmaksızın işlem yapılacak

Hürriyet'ten Mehmet Can Toptaş'ın haberine göre EGM’den pasaport ve sürücü belgesiyle ilgili yapılan açıklamaya göre, Ankara, İstanbul ve İzmir’de, hafta içi normal çalışma saatlerine ek olarak 17.00-19.00 saatleri arasında, şahsen yapılan müracaatlarda randevu aranmaksızın işlem yapılacak.

Cumartesi günleri de saat 09.00-18.00 arasında pasaport ve tescil birimleri çalışmalarına devam edecek.

Ayrıca, iki kez randevu almasına rağmen pasaport ve tescil birimlerine gelmeyerek işlem yaptırmayan vatandaşlara, kontenjan ve iş gücü kayıplarını önlemek için üçüncü kez randevu verilmeyecek.

Bu durumdaki vatandaşların pasaport ve tescil birimlerine şahsen müracaat etmeleri gerekecek.