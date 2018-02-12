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  3. 12 Şubat 2018 22:42

Ehliyetsiz sürücü ortalığı dağıttı ! 5 araca çarpıp...

Çorum'da ehliyetsiz bir sürücü 5 otomobile çarptıktan sonra ortalıktan kayboldu.

Ehliyetsiz sürücü ortalığı dağıttı ! 5 araca çarpıp...
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde ehliyetsiz sürücü, 5 otomobile çarptıktan sonra kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre olay Baykal Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre ehliyetsiz olduğu öne sürülen bir sürücü, 05 plakalı otomobil ile park halindeki 5 otomobile çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı.

Yaşananları gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 5 araçta maddi hasar meydana geldiğini belirledi ve kaçan sürücüyü aramaya başladı.

Araçlarında maddi hasar meydana gelen araç sahipleri ise karakola giderek şikayetçi oldu.

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