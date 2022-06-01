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Ekipler seferber oldu: Gölette açılan genç kayboldu

Ekipler seferber oldu: Gölette açılan genç kayboldu

Kırıkkale'de arkadaşlarıyla birlikte tekneyle baraj göletine açılan 25 yaşındaki genç, gölette kayboldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyündeki Kapulakaya barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Sinan Ş., iki arkadaşı ile birlikte tekneye binerek baraj göletinde gezintiye çıktı. Tekneden suya atlayan 24 yaşındaki genç, yüzerek kıyıya ulaşamayınca gözlerden kayboldu. Arkadaşları ise durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, PAK, polis dalgıçlar, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri yönlendirildi. Bir süre gölde arama yapan ekipler, gence ulaşamadı. Gece geç saatlere kadar süren arama faaliyetleri sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı. 25 yaşındaki genci bulmak için aramalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de katıldı. JAK ekipleri, suyun altına arama çalışmalarını sürdürüyor. Ailesi ve arkadaşları ise kaybolan Sinan Ş.'ndan gelecek haberi bekliyor.

Etiketler ekip seferber gölet
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