CHP'den deprem ! O ilin yönetimi istifa etti
CHP'den deprem ! O ilin yönetimi istifa etti
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı !
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı !
İmar barışı sonrası o iki ilde konut fiyatları fırladı !
İmar barışı sonrası o iki ilde konut fiyatları fırladı !
Lüks otelde mide bulandıran skandal !
Lüks otelde mide bulandıran skandal !
O yetki polislerden alınıyor ! Polis araç çekemeyecek
O yetki polislerden alınıyor ! Polis araç çekemeyecek
Taksicilere ceza yağdı: Bunları yapanlara 5 bin 600 TL ceza !
Taksicilere ceza yağdı: Bunları yapanlara 5 bin 600 TL ceza !
ABD'den Türkiye'deki yeni Gezi gözaltıları için skandal açıklama
ABD'den Türkiye'deki yeni Gezi gözaltıları için skandal açıklama
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ''yaz'' müjdesi
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ''yaz'' müjdesi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Kasım 2018 15:26

Ekmeğin içinden bakın ne çıktı !

Bilecik'te bir vatandaşın aldığı ekmeğin içinden fare kuyruğu çıktı.

Ekmeğin içinden bakın ne çıktı !
A+ A-

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gerçekleşen bir olay, vatandaşın en temel besin kaynağı olan ekmeğin üretildiği fırınlardaki hijyen ve dikkatsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.
Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesinde gerçekleşen olayda öğle yemeği için marketten ekmek alan vatandaş sofraya koymak için kırdığı ekmeğin içinde bir cisim fark etti. Dikkatli baktığında ekmeğin içindeki cismin fare kuyruğu olduğunu gören vatandaş şok oldu. 

Ekmeği alarak marketin yolunu tutan vatandaş daha sonra Belediye Zabıta Müdürlüğüne giderek ekmeğin üretildiği fırından şikayetçi oldu. Zabıta yetkilileri tarafından ilgili fırında gerekli denetimler yapılarak uyarıların ardından fırın yetkilileri hakkında cezai işlem uygulandı. 

Bu talihsiz olayı yaşayan vatandaş, en temel besin kaynağımız olan ekmeğin üretildiği fırın çalışanlarının hijyen ve temizlik konusunda daha fazla eğitilmeleri gerektiğini savundu. Bu hususta yetkili birimlerce yaptırım ve cezaların arttırılarak insan sağlığı ile oynanmasına müsaade edilmemesini istedi. 

İHA

ekmek , fare kuyruğu , sofra , fırın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM