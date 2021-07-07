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Emekli albay, komşularını vurup sonra intihar etti

Emekli albay, komşularını vurup sonra intihar etti

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde komşularıyla kavga eden emekli albay 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti.

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Koru Mahallesi’nde iddiaya göre Mehmet F. isimli emekli albay, komşularıyla tartıştı.

KOMŞULARINA KURŞUN YAĞDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine beylik tabancasını çıkartan Mehmet F., komşularının üzerine kurşun yağdırdı.

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İNTİHAR ETTİ
Daha sonra koşarak deniz kenarına inen Mehmet F., tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.

Etiketler albay emekli albay intihar
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