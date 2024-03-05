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Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği değişiti

Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği değişiti
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Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe giren yönetmeliğin eklerinde polis ve bekçilerin görev sırasında giyecekleri üniformalar, ayakkabılar ve eldivenlere ilişkin çizimler de yer aldı.

Yönetmelik'te şu bilgiler yer aldı:

MADDE 1- 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1, Ek-1/G, Ek-1/I ve Ek-2/B ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Emniyet Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Etiketler Emniyet kılık kıyafet yönetmeliği kıyafet yönetmeliği kıyafet yönetmelik
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