  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Emniyet uyardı... Dikkat! Bayram'da böyle kandıracaklar!

Emniyet uyardı... Dikkat! Bayram'da böyle kandıracaklar!

Emniyet uyardı... Dikkat! Bayram'da böyle kandıracaklar!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, vatandaşları yeni dolandırıcılık yöntemi hakkında bilgilendirdi. Emniyet Sosyal medya sitelerinde "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı asılsız paylaşımlara karşı uyarı yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya sitelerinde "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı asılsız paylaşımlara karşı vatandaşı uyardı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.

 

 

Etiketler emniyet sms bayram harçlığı dolandırıcılar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti denizde aşka geldi
Erdoğan imzaladı; Türkiye'nin cennet sahil şeridi özelleşiyor
Korkunç anlar kamerada; 600 kişi birden saldırdı! Linç ettiler!
MasterChef'te şefleri kızdıran an.. Danilo şef kaşığı fırlattı
Selin Ciğerci'den bikini şov
Beşiktaş'ta Gezhal transferinde mutlu son!
Prof. Dr. Demirtaş’tan ''Ekonomi Bakanlığı yapamazsınız'' diyen takipçisine bu cevabı verdi
Karadeniz hariç yağışlara veda edin... ''Gelmedi'' dediğiniz yaz öyle bir geliyor ki...
Cinsel içerikli mesajların ardından karar verildi
''Tosuncuk'' Mehmet Aydın'ın 10 odalı sarayı ortaya çıktı