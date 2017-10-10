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  3. 10 Ekim 2017 10:30

Emniyet'ten ByLock yalanlaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, "30 bin kişilik yeni ByLock listesi" tespit edildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Emniyet'ten ByLock yalanlaması
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı haber sitelerinde 30 bin kişilik yeni Bylock listesi tespit edildiğine dair haberler yer aldığı belirtildi.

'GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Son günlerde haber siteleri üzerinden yayınlanan, FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme aracı olarak kullanılan Bylock sisteminden 30 bin kişinin tespit edildiğine dair bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ilgili daire başkanlıkları ile koordineli şekilde, FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili araştırma ve soruşturmaların halen devam ettiği ve bu çalışmalar neticesinde yeni bilgi ve belgelere ulaşılabileceği kaydedildi.

ByLock'ta 30 bin kişilik yeni gözaltı listesiByLock'ta 30 bin kişilik yeni gözaltı listesi

 

 
 

AA

bylock , emniyet , fetö , pdy
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