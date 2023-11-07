En başarılı 10 ilçe belediye başkanı anketi açıklandı

Yerel seçimler yaklaşırken ALF Araştırma, en başarılı ilçe belediye başkanları anketinin sonuçlarını yayımladı.

ALF Araştırma, en başarılı ilçe belediye başkanları anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre en başarılı isim CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin oldu.



Yerel seçimler hızla yaklaşırken, anket şirketleri de çalışmalarına hız kazandırdı. Son olarak ALF Araştırma yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.



20 Ekim - 3 Kasım 2023 tarihleri arasında 14200 kişi ile CATI Araştırma yöntemiyle 30 büyükşehirde yapılan araştırmada katılımcılara "Mevcut İlçe Belediye Başkanınızı başarılı buluyor musunuz?" diye soruldu.



Araştırmada seçmen sayısı 50.000 den fazla olan belediyelere yer verilirken, katılımcıların verdiği yanıtlara göre en başarılı bulunan belediye başkanı CHP'li Soner Çetin oldu.

Anketten çıkan sonuçlar şöyle:



1- Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin - %63,5

2- İstanbul Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir - %63

3- İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü - %62,6

4- Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen - %62,1

5- İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu - %61,5

6- Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan - %61,2

7- Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal - %60,7

8- İzmir Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç - %60,3

9- Aydın Nazilli Belediye Kürşat Engin Özcan - %59,4

10- Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu - %58,7