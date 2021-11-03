Enflasyon sonrası tut tutabilirsen! Dolar, Euro ve altın uçtu!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamları sonrasında dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu merakla beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları, ekim ayında aylık bazda yüzde 2,39 artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,58'den yüzde 19,89'a yüksedi.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti.

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.

Açıklanan yeni enflasyon rakamı; kira artış oranı, emeklilik zammı gibi konularda belirleyici olacak.

İşte piyasaların Ekim 2021 enflasyon rakamlarına verdiği ilk tepki...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 9,70 TL'den, Euro 11,23 TL'den Sterlin ise 13,24 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,5940 lira, avronun satış fiyatı ise 11,1160 lira olmuştu.

Altın ve Gümüş

Gümüş 7,20 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.762 dolar olan altında, gram altın 544/549, çeyrek altın 883/902, Cumhuriyet altını ise 3.634/3.673 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kripto Para Piyasaları

Geçtiğimiz hafta Shiba Inu. adlı "token"ın şov yaptığı kripto para piyasalarında ise Bitcoin 61 bin 795 dolardan, Ethereum ise 4 bin 470 dolardan işlem görüyor.