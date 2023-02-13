Enkazdan 72 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Hazal'dan haber var

Bir haftadır yürekleri yakan depremlerde enkazlardan çıkarılan vatandaşların verdiği ilk tepkiler yaşanan hisleri tüm Türkiye'nin paylaşmasını sağlıyor.

Henüz 5 yaşında... Antakya'da deprem sırasında bulunduğu bina çöktü, 72 saat boyunca enkaz altında kaldı. Kendisini kurtarmaya gelen ekipler tarafından sağ olarak çıkarılarak yaşama tutundu. Su isteyip istemediği sorulunca "Yok daha muayene olmadım" diyerek yüzleri gülümseten Hazal'ın tedavisinin Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir hastanede devam ettiği öğrenildi.

72 SAAT SONRA ANNESİYLE KURTARILDI

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler de en çok zarar gören illerden birisi de Hatay oldu. Hatay’ın bir çok noktasında arama kurtarma çalışmaları sürerken, yaralı kurtulan ve farklı illere sevk edilenlerin tedavileri sürüyor.

Merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’ndeki evlerinde annesi Betül Güner ile 5 yaşındaki Hazal da binanın çökmesi ile enkaz altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla 72 saat sonra annesiyle birlikte kurtarılan Hazal, ekiplerin, ’Su ister misin?’ sorusuna, ’Yok daha muayene olmadım’ demesiyle dikkat çekmişti. İskenderun’dan deniz yoluyla Mersin’e getirilen Hazal’ın tedavisi Tarsus Devlet Hastanesi’nde yapılıyor.

Sağlık ekiplerinin yakından ilgilendiği anne ve Hazal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.