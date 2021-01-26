Erbakan'ın yol arkadaşı secdede vefat etti

Milli Görüş camiasının önde gelen isimlerinden olan Derviş Yıldırım, Bayburt'ta camide namaz kıldığı sırada kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yıldırım'ın secdede vefat ettiği anların görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yıldırım'ın son rekatta rahatsızlanıp secdede vefat ettiği görülüyor. Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı.

"MEKANI CENNET, MAKAMI ALİ OLSUN"

Saadet Partisi Bayburt Eski İl Başkanı Osman Nuri Temur sosyal medya hesabından, "Teşkilatımızın büyüklerinden, edebiyle, letafetiyle, nezaketiyle bizlere örnek olan, muvahhid bir Müslüman olduğuna şahitlik edeceğimiz adıyla müsemma Derviş Yıldırım amcamız cuma namazını kılarken emanetini teslim etti. RABBİMİZ Merhametiyle muamele buyursun. Mekânı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini paylaştı.