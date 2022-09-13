Erdoğan açıkladı; Prof. Dr. Naci Görür itiraz etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve 81 ilde hayata geçirilecek olan sosyal konut projesiyle ilgili İstanbul adımına yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den itiraz geldi.

Vatandaşların ucuza ev sahibi olmasını sağlayacak ve 81 ilde hayata geçirilecek olan sosyal konut projesinin detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Ancak ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı bir açıklama geldi. Projede özen gösterilmesi gereken noktaları 8 maddede sıralayan Görür'ün açıkladığı 8. maddedeki "İstanbul" detayı dikkat çekti.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, Erdoğan'ın açıkladığı ve ve 'yüzyılın projesi’ olarak lanse edilen sosyal konut projesine dair kritik uyarılarda bulundu.

"Ancak tahribatını bekleyen İstanbul’da bugüne kadar neden bir dönüşüm projesinin yapılmadığı tartışmalı" diyen Görür, 8 maddeyi sıralayarak projenin neden hayata geçirilmemesi gerektiğini açıkladı.

Görür'ün paylaşımları şu şekilde:

Cumhur Başkanımız büyük bir konut hamlesi başlatılacağını duyurdu. Ev sahibi olmayanlar için bu önemli. İnşallah planlandığı üzere yapılır ve arzu edilen amaca ulaşır. Ancak tahribatını bekleyen İstanbul’da bugüne kadar neden bir dönüşüm projesinin yapılmadığı tartışmalıdır.

Bu büyük projede şunlara özen gösterilmelidir:

1) Yerleşim alanları deprem riskini artıracak zemin üzerinde olmamalı,

2) Zemin kalitesi A veya B sınıfı olmalı,

3) Yapı alanları doğrudan Fay zonları ve yakınında seçilmemeli,

4) İnşaat bölgesinde deprem tehlike analizi yapılmalı,

5) İnşaat alanındaki en büyük yer hızı ve iğmesi ve deprem şiddeti verilere göre belirlenmeli ve alt ve üstyapı ona uygun planlanmalı,

6) Yapılar deprem dirençli hafif ve ekonomik yapılar olmalıdır,

7) Eteğine veya içerisine yapıldığı kentlerin yapı ve nüfus yoğunluğunu artırmamalı,

8) Bu proje kesinlikle İstanbul’da uygulanmamalıdır.