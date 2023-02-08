Erdoğan: ''Aile başı 10'ar bin TL verilecek!''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan ayrıca çevre illerdeki otellerle görüşüldüğünü ve otellerin depremzedelere kapılarını açacağını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugün bölgeye gideceği açıklanan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'a vardı. Erdoğan, Kahramanmaraş'taki incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde 8 bin 574 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin 133 yaralı olduğunu açıkladı. Erdoğan Alanya, Antalya, Mersin gibi illerimizden otellerle görüştüklerini ve vatandaşlarımız isterse burada kalabileceklerini söyledi. Erdoğan otele yerleşecek vatandaşlardan konaklama ve gıda ihtiyaçları için ücret alınmayacağını söyledi.

Erdoğan, Kahramanmaraş'taki çadır kentte yaptığı incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133" dedi. Erdoğan, "Vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz. Şu anda benim vatandaşlarımdan Antalya Alanya Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık ve bu görüşmelerle buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca depremzede ailelere aile başı 10'ar bin TL yardım parası verileceğini de belirti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Deprem felaketi malum 10 vilayetimizi vurdu. Ve bu 10 vilayetimizin merkezi de burası Kahramanmaraş’tı. Kahramanmaraş'ta depremin ilk adımını buradan yaşadık ve ondan sonrada dalga dalga malum 10 vilayetimizde bu gerçekleşti. Şu an itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 744.

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum; Burada benim vatandaşlarımın, benim milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi. Bundan sonra da yine gösterecektir. Bütün imkanlarımızı seferber ettik.

Bütün imkanlarımızı seferber ettik ve devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere AFAD'ın koordinesinde bu çalışmalarını belediyelerle yürütmektedir, yürütüyor ve yürütecektir.

Vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz. Şu anda benim vatandaşlarımdan Antalya Alanya Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık ve bu görüşmelerle buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız.