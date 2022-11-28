Erdoğan detayları tek tek açıkladı: Sözleşmeliye kadro müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Kritik Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sözleşmeli personelin kadroya geçişinde uygulanacak yeni sistemin detaylarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

3 hafta aradan sonraki toplantıda ülkemizin geleceğine ilişkin önemli konular vardı. Hasan Keyf Tüneli ve bağlantılarını yaptığımız 8 Kasım'da İsveç Başbakanı'nı ağırladık. 1992 yılında kurulan 2021 yılındaki zirve ile de şu anki halini alan Türk Devletleri Teşkilatı uluslararası yapılar arasına girdi. KKTC'nin gözlemci üye olarak teşkilata girmesi, önemli bir kazanım olmuştur.

İstiklal Saldırısında 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Olayın faili kısa sürede yakalandı. Biz bu tür saldırılarla verilen mesajları gayet iyi anlıyor, gerekli cevapları veriyoruz. Bu yıl birlikte toparlanma teması ile yapılan G20 zirvesinde ülkemizin küresel krizlere ilişkin katkılarını liderlerle görüştük. Sağlıktan dijital dönüşüme, göçe kadar dünyayı zorlayan her konuda ülkemizin yapacağı katkıları anlatarak samimi bir iş birliği çağrısında bulunmay sürdüreceğiz.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Ukrayna ve Rus liderler görüşmeler yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta bir dizi telefon görüşmesi yaptık ve tahıl sevkiyatının 120 gün daha uzatılmasını sağladık. Amacımız kalıcı barışa kadar bu temasları sürdürmektir.

Güney sınırlarında kayıplar veren terör örgütü, havan saldırılarıyla masumların kanını akıtarak yine kirli yüzünü göstermiştir. Terör örgütünü son militanına kadar yok etme ahtimizi tekrarlıyoruz.

Yolları, köprüleri ile iftihar verici bir yerleşim yeri olarak tamamladık. Dünyanın 5. büyük barajı olan Yusufeli Barajı'nın hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçenlee tebrik ediyoruz. Yusufeli Barajı kendini 7 yılda finanse edecek.

DÜZCE DEPREMİ

Bakanlarımız ve tüm kurumlarımız Düzce'de vatandaşlarımızın yanındadır. Kayıp olmaması en büyük tesellimizdir. 4 bin aile çadırı kuruldu. Acil yardım öneneği olarak 87milyon lira deprem bölgsinde kullanıldı.

"SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNÜ YENİDEN BELİRLEDİK"

Kamudaki sözleşmeli personelin kamuya geçirilmesini değerlendirdik. Mali idareler dahil olmak üzere sözleşmelerin kadroya geçmesi için 3 yıl bu statüde çalışma şartı aranacak. Sözleşmeliden kadroluya geçiş 3 artı 1 yılıık zamanda gerçekleşecek. Henüz bu süreyi doldurmayanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecek. 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.

Kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli kadro statüsünü daha sürdürebilir hala getirmeyi hedefliyoruz. 424 bin sözleşmeliye ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Mesleki eğitimi güçlendirmek için yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini almaya devam ediyoruz. Meslek liselerimizde doluluk artıyor. Burayı artık en seçkin öğrencilerimiz tercih ediyor.

EYT'DE ÇALIŞMALAR

EYT çalışmalarını da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız.

Mesleki eğitimi güçlendirmek için yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini almaya devam ediyoruz. Meslek liselerimizde doluluk artıyor. Burayı artık en seçkin öğrencilerimiz tercih ediyor.