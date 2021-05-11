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Erdoğan imzaladı; ''devletin'' köprüleri tam kapanmada bayramda bedava

Sokağa çıkma yasağı uygulanan Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olacağına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı...

Sokağa çıkma yasağı uygulanan Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olacağına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar göre, Ramazan Bayramı süresince Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü gibi geçiş garantili yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Ücretsiz geçişler, 12 Mayıs Çarşamba günü gece yarısı başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 7'de sona erecek.

Kararla ayrıca, 12 Mayıs Çarşamba gece yarısından 16 Mayıs Pazar gece yarısına kadar Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz gerçekleştirilecek.

 

Etiketler tam kapanma köprüler boğaziçi köprüsü fsm
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