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Erdoğan imzaladı: Tüm kurum ve kuruluşlara genelge

Erdoğan imzaladı: Tüm kurum ve kuruluşlara genelge
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Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, bilgi ve iletişim teknolojilerinin haberleşme, ulaşım, enerji, bankacılık, finans ve sağlık gibi tüm sektörlerde yoğun olarak kullanılmasının sürdürülebilir büyüme ve kalkınmada oynadığı kilit rolün, siber güvenliği milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline getirdiği belirtildi.

 "ÖNE ÇIKAN ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK"

Türkiye'nin, jeopolitik önemi, ekonomik yapısı ve teknoloji alanında özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği hamlelerle siber tehdit aktörlerinin yoğun ilgisini çektiğine işaret edilen genelgede, "Türkiye, ulusal siber güvenliğin sağlanması için erken dönemde aldığı tedbirler, oluşturduğu ulusal siber güvenlik organizasyonu ve artan kabiliyetleriyle birlikte gerçekleştirdiği faaliyetlerin sonucu olarak bu alanda öne çıkan ülkelerden biri haline gelmiştir." ifadesi kullanıldı.

EYLEM PLANI'NIN HAZIRLANIŞ SÜRECİ

Türkiye'nin siber güvenlik konusundaki kararlı stratejik yaklaşımı çerçevesinde bugüne kadar 2013-2014, 2016-2019 ve 2020-2023 dönemlerini kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planlarının hazırlandığı ve ilgili tüm paydaşlarla gerekli çalışmalar yürütüldüğü anımsatılan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

 "Ülkemizin siber güvenlik alanındaki öncü konumunu ve bugüne dek gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen kazanımları daha da ileriye taşımak amacıyla önümüzdeki dönemin hedef, strateji ve eylemlerini belirleyen Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içinde hazırlanmıştır.


TÜM KURUM VE KURULUŞLARA ÇAĞRI

Bu kapsamda, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi (2024-2028), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının resmi internet adresinde (www.uab.gov.tr) yayımlanacak olup mezkur strateji doğrultusunda hazırlanmış olan Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı (2024-2028) ise belirlenen faaliyetlerden sorumlu olan ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde işbirliği yapılacak olan kurumlarla paylaşılacaktır. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşların üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim."

Etiketler genelge Erdoğan erdoğan genelge
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